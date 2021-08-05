Три транспортные компании повезут петербуржцев на новых автобусах вместо старых маршруток

В Петербурге определили три компании, которые займутся автобусными перевозками в рамках транспортной реформы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга подвели итоги 10 закупок на осуществление автобусных перевозок после транспортной реформы 2022 года. Напомним, преобразование системы пройдет в три этапа. В итоге более 200 маршруток канут в Лету. Их заменят удобные социальные автобусы со всеми льготами.

Смольный наконец-то назвал тех, кто выиграл первые 10 тендеров на перевозки. Среди них есть новичок – ООО «Домтрансавто», предприятию досталось 46 маршрутов, их обслужат 510 автобусов.

- Компания «Вест-Сервис» оказалась победителем в 5 закупках. Теперь она закупит 1 289 новых автобусов, чтобы обслуживать 167 маршрутов с 2022 года. Транспортная компания АО «Третий парк» выиграла право обслуживания маршрутов по 3 лотам. Для обслуживания 112 маршрутов ей понадобится 875 автобусов, - рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

К слову, ожесточеннее всего борьба за тендеры велась в Колпинском районе, там в итоге сэкономили более 1,3 млрд рублей на реализацию реформы.