Власти Петербурга утвердили новую сеть маршрутов общественного транспорта

Власти Петербурга утвердили транспортную реформу 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный подписал постановление об утверждении новой маршрутной сети общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Это та самая реформа, которая уберет из Северной столицы не одну сотню «коммерческих» автобусов. Напомним, изменения хотели принять двумя годами раньше, но вмешался коронавирус. Теперь все должно быть по плану, как надеются власти, - старт реформы намечен на 15 июля 2022 года. Волноваться не приходится – маршрутки уйдут, а на их место придут удобные «социалки» с «Подорожником» и различными льготами. Замену обещают сделать равнозначной.

- С июля 2022 года петербуржцев будут обслуживать 459 автобусных маршрутов. 110 «социальных» будут от ГУП «Пассажиравтотранса». 349 остальных выставят на конкурс. Из них 254 ныне действующих маршрута и 95 новых. Подлежат закрытию 238 автобусных маршрутов, из которых 222 «коммерческих» маршрута. Все маршруты электротранспорта (47 троллейбусных и 43 трамвайных) продолжат работу, - передает пресс-служба Смольного.

Образ грязных маршруток должен кануть в Лету – власти обещают в 2022 году серьезно обновить состав автобусов. В городе и пригородах будут курсировать почти 3 тысячи новых транспортных средств. А с 2023 года масштабно менять хотят уже троллейбусы и трамваи. В транспорте должен быть низкий пол, места для инвалидов, современная оплата проезда и прочие новые нормы.

- Автобусы будут останавливаться только на пунктах, где обеспечена безопасность посадки и высадки пассажиров. Водители автобусов станут придерживаться установленных расписаний. А все собранные деньги в качестве оплаты проезда будут поступать в бюджет города и в дальнейшем направляться на развитие транспортного комплекса, - твердят власти.

Наконец, на самых популярных маршрутах появится еще больше транспорта в час пик. Остается только ждать.

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