В театре «ЛДМ. Новая сцена» посетовали на беспомощность властей в вопросе сноса здания

В театре "ЛДМ. Новая сцена" пожаловались на невозможность отмены сноса ЛДМ, так как здание не представляет исторической ценности. Фото: vk.com/palaceofyouth

Один из основателей театра «ЛДМ. Новая сцена», сценарист Мария Ошмянская посетовала в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM на невозможность сохранения здания Ленинградского дворца молодежи, на месте которого планируют построить элитный жилой комплекс. Напомним, землю выкупили за 4 млрд рублей. Там в итоге появится более 60 тысяч «квадратов» жилья.

- Наши перспективы крайне туманны, – призналась в радиоэфире Ошмянская. – Мы ищем новое помещение, это может быть какое-то здание, которое позже переоборудуем. Нужна открытая площадка. Городу известная проблема, но говорят, что ничем помочь не могут. Мы просто получили 2 июля письмо от владельца здания, что он за год уведомляет нас об «изменениях». У нас больше сотни человек могут остаться «бездомными».

По мнению архитектурного критика Марии Элькиной ЛДМ все равно является памятником своей эпохи, 70-х годов XX века, у него есть архитектурная ценность и большая культурная история, поэтому расставаться с ним, безусловно, не хочется.