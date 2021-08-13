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Происшествия13 августа 2021 9:07

Увлекавшийся аниме 17-летний подросток погиб на Парнасе

Тело юноши было найдено под окнами дома на улице Федора Абрамова
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На Парнасе погиб подросток, увлекавшийся аниме.

На Парнасе погиб подросток, увлекавшийся аниме.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Выборгского района Петербурга ведет проверку по факту гибели 17-летнего юноши, тело которого было найдено под окнами жилой многоэтажки на улице Федора Абрамова на Парнасе. По данным источника «КП-Петербург», подросток жил в квартире на 20-м этаже вместе с матерью.

- На учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточняет источник.

Известно, что погибший подросток учился в колледже на краснодеревщика, а также увлекался аниме. Об этом говорит его страница в социальных сетях. На ней есть кадры в том числе из аниме-сериала «Токийский гуль», который по иску прокуратуры на различных сайтах не раз запрещали петербургские суды.

Напомним, что в январе 2021 года в Приморском районе произошло похожее ЧП. Школьник, одетый как герой аниме «Тетрадь смерти», выпал из окна.