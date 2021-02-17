В Петербурге опять запретили аниме. Очередную порцию японских мультиков «забанил» Василеостровский районный суд Северной столицы. Впрочем, как и в прошлые разы, доступ ограничен лишь к конкретному сайту, на котором в свободном доступе размещены мультфильмы.- Суд вынес решения по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.Под запрет попали ссылки на четыре эпизода аниме: «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню: тайна сисечного свитка» и «Натюрморт в серых тонах».Напомним, что 3 февраля Кировским районным судом Петербурга был ограничен доступ к мультфильмам «Ложный вывод», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь». В них нашли порнографию, а также а также «материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению».За два дня до этого были «забанены» 15 ссылок с все теми же аниме «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах», а также сериалами «Загадка Дьявола», «Класс убийц», «Токийский гуль» и «Межвидовые рецензенты». Также в список запрещенных попала страница в соцсетях аниме-журнала «Каламбур».А самое первое заседание по делу о вреде японской анимации состоялось 20 января 2021 года в Колпино. Тогда местный районный суд выслушал представителей прокуратуры и экспертов, которые признали сцены массовых убийств вредными для детской психики.Итогом стал запрет культовых сериалов «Инуяшики» (про противостояние двух инопланетных киборгов) и «Тетрадь смерти» (про магическую тетрадь, любой человек, записанный в которую, неизменно умирает). Также в список попал уже упомянутый «Токийский гуль» про людоеда поневоле.Напомним, что с требованием запретить опасное аниме в декабре 2020 года обратилась петербургская прокуратура. Вместе с этим суд должен был определить вредность песни «Я съел деда» рэпера Моргенштерна, но до него руки и уши пока так и не дошли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Надел красный галстук»: Одноклассники рассказали о мальчике, который пытался покончить с собой, подражая аниме «Тетрадь смерти»За жизнь подростка сейчас борются медики Петербурга (подробности)«Суицидальная воронка» и «переформатирование психики»: суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»Японские мультики назвали средством массовой манипуляции сознанием подростков (подробности)