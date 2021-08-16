Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2021 14:54

Семья петербуржца, потерявшего на Камчатке жену и сына, попросила не перечислять им деньги

По словам барат мужчины, никаких сборов они не ведут - от имени семьи могут действовать мошенники
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Поиски пропавших во время крушения вертолета продолжаются пятые сутки.

Поиски пропавших во время крушения вертолета продолжаются пятые сутки.

Семья Михаила М., жена и сын которого пропали во время крушения вертолета МИ-8 на Камчатке, попросила неравнодушных людей не доверять мошенникам, объявляющим «благотворительные» сборы средств для помощи. Об этом в понедельник, 16 августа, заявил брат Михаила Юрий.

- Нам звонят по десять раз на дню, - рассказал мужчина. – Иногда очень агрессивно – даже не предлагают, а навязывают помощь. Но в данный момент никаких сборов мы не ведем – справляемся своими силами. Если что-то понадобится – мы обязательно расскажем. А пока – не верьте никому, кто действует якобы от нашего имени.

Напомним: трагедия случилась в минувший четверг, 12 августа. Вертолет на борту которого находилось 16 человек (в том числе трое членов экипажа и девушка-гид) рухнул в воды Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. Восемь человек погибли – в данный момент спасатели достали из воды тела пятерых. Еще трое – в том числе сын Михаила Даниил М. – находятся в салоне вертолета. Пока что попасть к ним невозможно – спасатели планируют сделать это в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главное, чтобы мама дождалась»: Петербуржец, потерявший на Камчатке жену и сына, вышел на связь с родными

Михаил М. по-прежнему находится на месте крушения - вместе со спасателями он ищет тела своих родных (подробности)

«На борту оказались случайно»: Выживший в крушении вертолета петербуржец несколько часов провел в ледяной воде в поисках тел жены и сына

Мужчина вместе с водолазами ныряет с аквалангом в Курильском озере, чтобы добраться до обломков МИ-8 (подробности)

С утра до ночи рубит дрова, чтобы не сойти с ума: Петербуржец, потерявший на Камчатке жену и сына, отказывается уезжать с места крушения вертолета

Поиски пропавших без вести продолжаются вторые сутки (подробности)