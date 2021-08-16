Семья петербуржца, потерявшего на Камчатке жену и сына, попросила не перечислять им деньги

Поиски пропавших во время крушения вертолета продолжаются пятые сутки.

Семья Михаила М., жена и сын которого пропали во время крушения вертолета МИ-8 на Камчатке, попросила неравнодушных людей не доверять мошенникам, объявляющим «благотворительные» сборы средств для помощи. Об этом в понедельник, 16 августа, заявил брат Михаила Юрий.

- Нам звонят по десять раз на дню, - рассказал мужчина. – Иногда очень агрессивно – даже не предлагают, а навязывают помощь. Но в данный момент никаких сборов мы не ведем – справляемся своими силами. Если что-то понадобится – мы обязательно расскажем. А пока – не верьте никому, кто действует якобы от нашего имени.

Напомним: трагедия случилась в минувший четверг, 12 августа. Вертолет на борту которого находилось 16 человек (в том числе трое членов экипажа и девушка-гид) рухнул в воды Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. Восемь человек погибли – в данный момент спасатели достали из воды тела пятерых. Еще трое – в том числе сын Михаила Даниил М. – находятся в салоне вертолета. Пока что попасть к ним невозможно – спасатели планируют сделать это в ближайшее время.

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