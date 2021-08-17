Защита оспорит продление ареста вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта

Адвокаты требуют выпустить Марину Кохал из СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокаты Марины Кохал - вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта, оспорят продление ей меры пресечения в виде ареста. Решение об этом 27 июля принял Городской суд Петербурга. На данный момент экс-супруга музыканта находится в СИЗО уже дольше года.

- Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на постановление городского суда о продлении срока содержания Кохал М.С. под стражей свыше одного года назначено во Втором апелляционном суде общей юрисдикции на 19 августа, - сообщил «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Сергей Лукьянов.

Напомним, что расчлененное тело рэпера было найдено в холодильнике квартиры на Невском проспекте, где он жил с женой, 1,5-годовалым сыном и тещей. О смерти мужа заявила подруге-адвокату жена музыканта. Она же призналась в расчленении трупа, но заявила что супруг умер сам.

Следователи обвинили женщину в убийстве. В августе 2020 года ее арестовали, а ребенка отправили в приют. Однако с тех пор следствие так и не представило доказательств вины Марины Кохал, ссылаясь на трудности дела. Ее адвокаты считают неправомочным и просят отпустить вдову из СИЗО.