Проект запуска скоростной электрички до аэропорта Пулково близок к завершению

Проект запуска скоростной электрички от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково находится в высокой степени проработки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вскоре закончат разработку проекта скоростной электрички от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего визита в Москву. В данный момент специалисты активно прорабатывают проект запуска поездов. Смольный по-прежнему надеется получить материальную поддержку федерального центра на реализацию новых транспортных идей.

- Мы рассчитываем на поддержку правительства РФ в строительстве дополнительной развязки на трассе М11, это позволит напрямую подключить аэропорт к новой магистрали, снизить траффик на Пулковском шоссе и обеспечить быстрый подъезд к аэропорту на автомобиле, - высказал мнение губернатор, его цитирует пресс-служба Смольного.

К слову, на ПМЭФ-21 Петербург подписал важное соглашение о получении 40 млрд рублей инвестиций конкретно на развитие единственного аэропорта. Ранее Беглов пообещал президенту Владимиру Путину, что электрички до Пулково будут ездить уже в 2024 году. О задумке властей объединить в единую систему пригородные поезда и остальной транспорт Северной столицы «Комсомолка» писала отдельно. Если кратко, то в город будет много удобных пересадочных узлов и тактовое движения в направлении Ленобласти.