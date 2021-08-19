Велосипедиста сбили ночью на КАД

Велосипедиста сбили на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Необычное, но серьезное ДТП произошло в ночь на 19 августа на КАДе. В районе пересечения с Пулковским шоссе легковушка сбила невесть откуда взявшегося велосипедиста, которым въезд на автострады категорически запрещен. По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв.

- На КАДе сбили велосипедиста, который двигался во встречном направлении по левой полосе, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, велосипедисту досталось сильно, от удар а с него слетела даже обувь. Водители проезжавших машин вызвали скорую помощь и ГИБДД, но о состоянии потерпевшего ничего не сообщается.

Сбивший велосипедиста белый «Хендэ» получил повреждение передней части. Владелец машины теперь интересуется, кто будет за все отвечать и компенсировать ему ущерб.

Отметим, что, несмотря на запрет, велосипедисты нередко ездят по КАД. А некоторые даже умудряются и по ЗСД, где попадают под машины.