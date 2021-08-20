Новую партию вакцины «Спутник V» привезли в Петербург

Новая партия вакцины «Спутник V» пришла в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая партия вакцины от коронавируса пришла в Петербург. На этот раз городская фармацевтическая база приняла 38 400 комплектов доз препарата «Спутник V», известного также как Гам-КОВИД-Вак. Это - двухкомпонентная вакцина, то есть для получения иммунитета надо сделать одну прививку, а через 20 дней - вторую.

- В Петербурге создан большой запас разных видов вакцины. Каждый может выбрать в зависимости от состояния здоровья. Также у горожан широкий выбор мест, где можно вакцинироваться: работают 165 прививочных пунктов. Настоятельно призываю сделать прививку тех, кто еще этого не сделал. Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что только прививки смогут не допустить осеннего роста заболеваемости, о котором предупреждают специалисты-вирусологи.

Напомним, что накануне в город пришли партии вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт».