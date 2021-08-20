Бастрыкину доложили о расследовании дела об аварийном состоянии Дома Черкасского

СК продолжает расследование аварийного состояния Дома Черкасского. Фото: СОЦСЕТИ

Главе СК Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за аварийного состояния Дома Черкасского в Петербурге. Напомним, владельцем многострадального здания-памятника является миллиардер Борис Берсон. Богатей, мягко говоря, не позаботился о сохранении объекта культурного наследия – там постоянно происходили пожары и разрушения.

В последний раз суд избрал Берсону запрет определенных действий. Ему может грозить до двух лет колонии. Глава Следкома взял расследование этого дела на личный контроль, а также обратил внимание подчиненных на обрушение башни Дачи Кривдиной.

- И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщил актуальные данные, касающиеся хода расследования двух уголовных дел по ст. 243.1 УК РФ о фактах нарушения требований законодательства об охране объекта культурного наследия дома А. Черкасского (Риттера) в Северной столице, а также по факту обрушения 31 июля 2021 года конструкции башни жилого дома – памятника истории и культуры «Дача Кривдиной», - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.