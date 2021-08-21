Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге опять превысил норму

В Петербурге растет показатель распространяемости коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зафиксировали превышение нормы коэффициента распространения коронавируса. За прошлые сутки, 20 августа, этот показатель был 1,09. По словам медиков, норма распространения – не более единицы. При этом за минувший день слегка уменьшилось суточное число заболевших COVID-19, но оно все равно большое – 1,6 тысячи.

- Активность на улицах составляет 95%. Под прием больных с коронавирусом и пневмониями задействованы 12 городских и 5 федеральных стационаров. Развернуто 6 373 койки, из них свободны 46,67%, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в городе стало меньше госпитализаций. А количество полностью вакцинированных достигло 1,3 млн человек.