Умерла 35-летняя женщина-пешеход, пострадавшая в ДТП на Ленинском проспекте

Пострадавшая в ДТП на Ленинском женщина умерла в больнице. Фото: vk.com/spb_today

Женщина-пешеход, пострадавшая в ДТП на Ленинском проспекте, умерла в больнице. Трое суток врачи сражались за ее жизнь, но утром 15 августа родные потерпевшей сообщили в соцсетях о смерти 35-летней петербурженки.

- Это страшный сон, и она не проснется. У меня трагически погибла дочь, ей было всего 35 лет, - сообщил на своей странице ВКонтакте отец женщины.

Напомним, что авария произошла днем 22 августа на углу Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения. Здесь столкнулись две легковушки: столкнулись Ford Focus и Ford C-MAX. Последний от удара подлетел в воздух, сделал несколько кувырков и сбив людей, стоявших на пешеходном переходу, снес светофор.

Всего в аварии пострадали 35-летняя женщина, ее 6-летняя дочь и 38-летний мужчина-велосипедист. Об их состоянии не сообщается.

В деле о смертельной аварии разбирается полиция.