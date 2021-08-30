Подозреваемого в жестоком убийстве продавщицы в петербургской кондитерской поймали в московском аэропорту Шереметьево

Петербургские полицейские в Москве поймали предполагаемого убийцу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Шереметьево мужчину, которого подозревают в жестокой расправе над 39-летней продавщицей одной из петербургских кондитерских.

- Сотрудники угрозыска Калининского района по горячим следам установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мигрант был задержан в аэропорту, откуда собирался улететь к себе на родину, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас подозреваемого этапируют в Петербург, где мужчине будет предъявлено обвинение. Известно, что причиной жестокой расправы – на теле погибшей нашли многочисленные ножевые ранения – стал долг.

По статье «убийство» иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.