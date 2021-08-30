Сезонная вакцинация от гриппа стартовала в Петербурге

Вакцинация от гриппа началась в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 30 августа в Петербурге началась полномасштабная вакцинация от гриппа. Первые передвижные пункты в виде спецавтомобилей уже появились на улицах города. А всего в ходе кампании планируется привить 60% населения города.

- Вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены не менее 60 % населения города или 3,2 миллиона петербуржцев, в том числе более 488 тысяч детей. Особое внимание врачи будут уделять иммунизации так называемых групп риска - детей, беременных женщин, пожилых людей, медицинских, социальных работников и педагогов, а также петербуржцев, страдающих хроническими заболеваниями, - отмечал вице-губернатор Олег Эргашев, слова которого приводила его пресс-служба.

Для первого этапа прививочной кампании в Петербург доставлено 623 тысячи доз препарата «Ультрикс Квадри».

Что касается сочетаемости вакцин от гриппа и коронавируса, то между прививками должно пройти не менее месяца. Все подробности можно узнать на сайте Горздрава и по короткому номеру 122.

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