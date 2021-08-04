12 станций метро за 10 лет построят в Петербурге

По планам в Петербурге должно появиться с десяток новых станций метро, но эксперты смотрят на них не очень оптимистично. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Планы по развитию метро - самая обсуждаемая и волнующая тема в Петербурге. Некоторые районе не годами - десятилетиями ждут появления станций. Поэтому горожане уже не верят в обещания построить 12 новых станций за ближайшие 10-12 лет, о чем ранее говорили в Смольном и сейчас подтвердили проектировщики.

Согласно проекту постановления с изменениями в схеме развития городского метрополитена, который еще зимой публиковал Комитет по транспорту, подземка должна в обозримом будущем дойти (наконец-то!) до юго-запада, сомкнуть две линии на северо-западе и добраться до Кудрово.

В 2022-2024 годах должен открыться первый участок новой шестой (коричневой) линии метро. Это станции «Путиловская» - пересадочная с «Кировским заводом» и «Юго-Западная». В 2026-2027 годах коричневую ветку продлят до «Обводного канала» (фиолетовая ветка). На новой линии подземки таким образом будет шесть станций: «Юго-Западная» («Казаковская»), «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» (пересадочная на «Обводный канал»).

Кроме того, на 2024 год, при условии финансирования из госбюджета, пока запланировано появление метро «Кудрово», где власти Ленобласти собираются строить крупный транспортно-пересадочный узел.

В 2025 году должны быть построены «Яхтенная» («Туристская») и «Планерная» - продолжение зеленой ветки после «Беговой». К 2030 году зеленую ветку должны соединить с фиолетовой, к этому сроку должны построить станцию «Шуваловский проспект». Следующая, после «Комендантского проспекта», она будет пересадочной с «Планерной».

Где-то в промежутке между 2024 и 2025 годами должны появиться и еще две станции оранжевой ветки - «Театральная» и «Горный институт», но точная дата их открытия сдвигалась не раз и вновь может «съехать» на неопределенное время.

После этого основные силы будут сосредоточены на продолжении коричневой ветки до «Сосновой поляны». Проект межевания территории и трассировки линии накануне опубликовал Смольный. Сроки строительства пока не названы, эти четыре станции могут быть введены в эксплуатацию в период с 2028 по 2032 годы.

Что именно из планов будет реализовано, зависит от финансирования, в том числе федерального, а также работы нового «Метростроя Северной столицы», куда из старого «Метростроя» должен перейти весь рабочий состав. Эксперты отзываются о перспективах строительства очень осторожно.

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