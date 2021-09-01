Дополнительные автобусы вышли на маршруты в Петербурге с 1 сентября

Дополнительные автобусы вышли на линию в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 сентября петербургский «Пассажиравтотранс» будет выводит дополнительные автобусы на четыре обслуживаемых компанией маршрута. Это должно сократить интервал в движении автобусов и уменьшить время ожидания на остановках для пассажиров.

- В общей сложности, семь дополнительных автобусов по будням и шесть по выходным выйдут на маршруты №№ 2, 8, 56, 102, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Это - не последнее усиление движения. С осенним ростом пассажиропотока на востребованные маршруты будут выводиться дополнительные машины, чтобы обеспечить удобный график работы для горожан.

К слову, именно сегодня, 1 сентября, отмечается 95 лет с начала регулярного автобусного движения в городе на Неве.

Напомним, что с 31 августа заработал новый маршрут №120, который связал микрорайон «Юнтолово» со станцией метро «Беговая».