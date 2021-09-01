Петербуржец Андрей Калина завоевал «золото» Паралимпиады в плавании на 200 метров

Андрей Калина завоевал второе "золото" Паралимпиады. Фото: vk.com/russianparalymp

Петербургский спортсмен Андрей Калина завоевал золотую медаль Паралимпиады. Он быстрее всех проплыл дистанцию в 200 метров смешанным стилем. Это уже второе золото Андрея на играх в Токио.

- Андрей Калина завоевал золотую медаль в комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе SM9! - сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, под флагом которого в Японии выступают наши атлеты.

Напомним, что 26 августа Калина завоевал «золото» на дистанции в 100 метров брассом.

А если брать сегодняшний день, то это вторая медаль Паралимпиады за 1 сентября. Чуть раньше третье место в беге на 200 метров занял Чермен Кобесов. Свой триумф он посвятил безвременно умершей матери.