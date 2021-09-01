Град атаковал Васильевский остров Петербурга в первый день осени

Град прошел в Петербурге в первый день осени. Фото: СОЦСЕТИ

Град прошел на Васильевском острове в Санкт-Петербурге в первый день осени. Школьники возвращались домой с торжественных линеек, а взрослые работали, либо спешили по домам, как вдруг начался ливень. Для многих сюрпризом стал и град. Размер его был совсем небольшим, и он практически сразу же таял, упав на землю. Отголоски похолодания каждый воспринял по-разному, но коренных петербуржцев такой погодой не удивишь и летом.

От града и дождя горожане попрятались. Фото: vk.com/bastinda555

- Поехали с друзьями и детьми на Крестовский, хорошо хоть успели прокатиться пару раз, накрыло так... Ливень и град были недолгими, но этого хватило, чтобы замерзнуть и промокнуть до нитки, - сетует очевидец Анна в сообществе «Неизданное | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», где появилось видео стихии.

Примерно после 16:00 небо прояснилось, а дождь и град прекратились. К слову, в четверг, 2 сентября, синоптики обещают кратковременные осадки и переменную облачность. Температура воздуха в лучшем случае достигнет +15 градусов.