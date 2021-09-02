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Общество2 сентября 2021 7:43

До +15 градусов и дожди обещают в Петербурге 2 сентября

С утра в городе солнечно, но уже завтра погода резко испортится
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Лето в Петербурге закончилось.

Лето в Петербурге закончилось.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Солнечно, но прохладно. Таким оказалось в Петербурге утро 2 сентября. От вчерашних дождей и града не осталось и следа, но сильного тепла в наступивший четверг ждать не приходится. Днем термометры покажут не выше +15 градусов, кроме того, ожидаются осадки.

- 2 сентября в Петербурге переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +13...+15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:40 утра в Северной столице ясно и почти безветренно. Давление составляет 756.8 мм ртутного столба, что ниже нормы. Влажность достигает 84%. Воздух прогрелся до +7,8 градуса.

Отметим, что уже в пятницу в город придут ветра северных направлений с резкими порывами. Дожди усилятся, а дневная температура упадет до +10 градусов.