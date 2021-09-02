104 человека утонули за летний сезон в Петербурге и Ленобласти

Более 100 человек утонуло за минувшее лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

В региональных управлениях по Петербургу и Ленинградской области подвели печальный итог минувшего летнего сезона. Жара, которая держалась два первых месяца лета, заставляла людей искать прохлады у воды, что приводило к трагедиям. За июнь, июль и август на городских и областных водоемах погибли 104 человека. Причем семеро из них - дети.

- С 1 июня по 28 августа текущего года в Петербурге утонули 41 взрослый и два ребенка, - рассказали «Невским новостям» в городском управлении МЧС.

По Ленинградской области статистика оказалась еще более пугающей: погибли 56 взрослых и пятеро детей.

Большая часть инцидентов пришлась на июнь и июль, когда стояла изнуряющая жара и на озерах, реках, карьерах и прудах собиралось много отдыхающих. Некоторые ЧП произошли из-за невнимательности, когда взрослые оставляли без присмотра детей, другие - по причине употребления алкоголя.