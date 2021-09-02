Петербургский спортсмен Владимир Даниленко завоевал третью медаль на Паралимпийских играх в Токио

Владимир Даниленко завевал третью бронзу на Паралимпийских играх в Токио /Фото: vk.com/russianparalymp

Спортсмен из Санкт-Петербурга Владимир Даниленко завоевал третью медаль на Паралимпийских играх в Токио. В четверг, 2 сентября 2021 года, он выиграл бронзу в заплыве на 50 метров. Об этом сообщается на официальной странице игр в социальной сети.

- Золото в мужском заплыве на 50 метров получил спортсмен из Бразилии, серебро - из Чили. Бронза досталась российскому пловцу, - говорится в в сообщении.

Это уже третья медаль Владимира Даниленко на текущих играх. Он стал первым, кто принес медаль российской сборной, завоевав бронзу в плавании на спине на дистанции 100 метров в классе S2. Вторую бронзу он получил за заплыв на 200 метро в вольном стиле.

Даниленко - воспитанник спортивной школы "Экран" в Санкт-Петербурге.