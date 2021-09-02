В Ленобласти отправили в СИЗО мигранта, ударившего ножом футбольного фаната

Суд отправил в СИЗО мигранта, ударившего ножом 19-летнего заступника девушек во Всеволожске. Фото: Артем КИЛЬКИН / СОЦСЕТИ

В Ленобласти арестовали мигранта, который ударил ножом фаната «Зенита, заступившегося за своих подруг. Напомним, 19-летний Матвей получил ранение в печень, но чудом выжил. Мужчину, приставшего к девушкам, а затем напавшего на юношу задержали. СК ужесточил статью злоумышленнику, обвинив в покушении на убийство. Так что ссылка в СИЗО выглядит логично.

- По ходатайству следствия Всеволожский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что сам Матвей все еще находится в больнице. В роковой день его окровавленного привезли в реанимацию, где ему сделали операцию и срочное переливание крови. Молодой человек потихоньку идет на поправку и находится в сознании.