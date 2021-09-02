В Петербурге построят 18 путепроводов через железную дорогу

В Петербурге реконструируют Цимбалинский мост. Фото: "Яндекс.Карты"

В Санкт-Петербурге построят 18 транспортных переходов через ж/д пути. Смольный договорился об этом с РЖД. Деньги на возведение переправ пойдут как из госбюджета, так и от частных инвесторов.

Первым путепроводом станет реконструированный Цимбалинский мост, о чем власти сообщали еще в 2019 году. Напомним, ранее активисты сетовали, что дореволюционный мост, соединяющий Фрунзенский и Невский районы, могут снести. Сейчас Смольный пообещал не допустить такого.

- Старая часть моста останется, она будет реконструирована. Будет и новая часть, полноценное четырехполосное движение. Это соединение двух районов, переход через железнодорожные пути, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфире на телеканале «78».