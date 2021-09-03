Стало известно, когда в Петербурге включат отопление

В Петербурге с середины сентября 2021 года включат периодическое протапливание в жилых домах и соцобъектах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что в Петербурге включат отопление в середине сентября 2021 года. Правда, это будет периодическое протапливание. Надолго ли батареи станут горячими – вопрос к УК, ТСЖ и ЖКС, где и будут принимать решение. Тем не менее, синоптики прогнозируют бабье лето как раз в середине первого месяца осени.

- Подготовку к новому отопительному сезону мы начинаем сразу по окончании предыдущего. В прошлом и позапрошлом осенне-зимних сезонах в Петербурге включали периодическое протапливание в середине сентября. По такому же графику идем и в этом году, - сообщил губернатор Александр Беглов, его слова цитируют в пресс-службе администрации города.

Добавим, что к отопительному сезону в Северной столице готовы 97% жилых домов, остальные подтянутся до 15 сентября. Читатели «КП-Петербург» разделились во мнении, надо ли включать отопление в середине месяца – у кого-то в квартирах уже холодрыга, а кому-то вполне комфортно.