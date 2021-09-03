Петербургский пловец Андрей Калина завоевал третье золото на Паралимпийский играх

Андрей Калина завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио / Фото: https://twitter.com/Paralympics

Спортсмен из Санкт-Петербурга Андрей Калина стал трехкратным чемпионом по плаванию на Паралимпийских играх в Токио. В пятницу, 3 сентября 2021 года, пловец завоевал уже третью золотую медаль в копилку российской сборной.

- Золотая медаль на XVI Паралимпийских летних играх. Андрей Калина. Плавание, эстафета 4 на 100 метров, - радостно сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Первое золото на текущих играх Калина завоевал еще 26 августа. 34-летний спортсмен стал первым на 100 метрах брасом, оставив позади соперников из Испании и Китая.

Вторая победа спортсмена состоялась 1 сентября. Он завоевал золотую медаль в комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе SM9.