Огромная радуга появилась в небе над Петербургом после ливня и града

В Петербурге заметили большую радугу вечером 3 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Журналисты «Комсомолки» стали свидетелями появления огромной радуги в небе над Петербургом вечером 3 сентября. Перед выходными погода решила преподнести приятный сюрприз горожанам. А ведь до этого днем в разных районах прошел ливень, местами с неба падал даже град.

- Радуга как приятное завершение рабочего дня. Точно видно на Петроградке и в Центральном районе, - докладывают повеселевшие сотрудники «КП-Петербург».

Ну радует же глаз! Фото: Александра СУРИС

Радуга – это, конечно, хорошо. Но погода на выходных, скорее, огорчит жителей Северной столицы. Температура опустится до +11-13 градусов. В области и вовсе не исключают первых заморозков. Разговоры о возможном бабьем лете как-то ушли в небытие…