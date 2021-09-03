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Происшествия3 сентября 2021 19:36

Огромная радуга появилась в небе над Петербургом после ливня и града

Перед выходными погода устроила приятный сюрприз для горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге заметили большую радугу вечером 3 сентября.

В Петербурге заметили большую радугу вечером 3 сентября.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Журналисты «Комсомолки» стали свидетелями появления огромной радуги в небе над Петербургом вечером 3 сентября. Перед выходными погода решила преподнести приятный сюрприз горожанам. А ведь до этого днем в разных районах прошел ливень, местами с неба падал даже град.

- Радуга как приятное завершение рабочего дня. Точно видно на Петроградке и в Центральном районе, - докладывают повеселевшие сотрудники «КП-Петербург».

Ну радует же глаз!

Ну радует же глаз!

Фото: Александра СУРИС

Радуга – это, конечно, хорошо. Но погода на выходных, скорее, огорчит жителей Северной столицы. Температура опустится до +11-13 градусов. В области и вовсе не исключают первых заморозков. Разговоры о возможном бабьем лете как-то ушли в небытие…