В Петербурге нарисовали самый большой граффити-портрет Сергея Довлатова

Фото: https://t.me/Piotrovsky

Сергея Довлатова увековечили в Петербурге в большом граффити. Портрет писателя появился в рамках фестиваля «День Д», который посвящен 80-летию публициста. Новый стрит-арт можно увидеть под мостом Бетанкура в скейт-парке «Бетанкур плаза».

- Рядом с изображением знаменитого писателя его любимая собака — фокстерьер Глаша. Авторы портрета - известные стрит-арт-художники — Стас Багс и Миша Верт, - сообщают организаторы фестиваля.

Также во время фестиваля «День Д» у памятника Сергея Довлатова на улице Рубиншейна появилась его собака Глаша. Фокстерьер выполнен в виде металлической пластины, которая установлена у подножья монумента.