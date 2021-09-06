Охраннику, убившему студента СПбГУ на Невском проспекте, грозит до 25 лет тюрьмы

В Петербурге в суд отправилось дело Заура Каримова, убившего студента СПбГУ из-за медкнижки. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга / СОЦСЕТИ

СК объявил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Заура Каримова, выстрелившего в студента СПбГУ на Невском проспекте. Мужчине грозит до 25 лет тюрьмы по статьям за мошенничество и убийство. Напомним, он входил в состав фирмы, которая оформляла медкнижки за деньги. Вот только на самом деле клиентов обманывали, в том числе убитого 24-летнего Владислава Голикова, который пошел ругаться с фирмой, что и закончилось трагедией.

Тогда Каримов подрабатывал охранником у шести подельников-мошенников. После рокового выстрела он сбежал. Когда его нашли, то мужчина клялся, что испугался и планировал поставить свечку за здоровье потерпевшего, пока за жизнь парня боролись медики.

- Каримов совместно с шестью обвиняемыми с марта по июнь 2020 года под предлогом оказания услуг по трудоустройству и оформлению медицинских книжек похитили денежные средства у 60 потерпевших на общую сумму более 150 тысячи рублей. Объем уголовного дела составил 35 томов, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Остальных участников мошеннической фирмы разыскивают.