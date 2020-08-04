2020-08-04T01:24:11+03:00
Происшествия

Суд продлил арест охранника, убившего студента СПбГУ выстрелом в лицо на Невском

Заур Каримов просидит в СИЗО до 4 ноября 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Убийцу студента на Невском проспекте оставили в СИЗО до 4 ноября 2020 года. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга / СОЦСЕТИУбийцу студента на Невском проспекте оставили в СИЗО до 4 ноября 2020 года. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга / СОЦСЕТИ
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решил продлить арест Заура Каримова, который выстрелил в лицо студенты СПбГУ на Невском проспекте. Напомним, юноша вступил в конфликт с охранником компании, которая на бумагах помогала оформлять медкнижки горожанам, но на деле обкрадывала их. 24-летний Владислав Голиков не побоялся потребовать деньги обратно, за что получил пулю и, к сожалению, впоследствии скончался в больнице.

- Каримову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса за убийство. Он не возражал против продления меры пресечения в виде заключения под стражу. Новый срок нахождения в СИЗО – до 4 ноября 2020 года.

Расследование громкого дела взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее убийца студента объяснил в суде, что все произошедшее якобы было случайностью. Когда его поймали, то он стал клясться, что не хотел сбегать, а планировал «поставить свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери в Луге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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