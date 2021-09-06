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Звезды6 сентября 2021 21:55

Борис Пиотровский показал отреставрированную Думскую башню

Доступ в памятник для жителей и гостей города откроют 9 сентября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный показал отреставрированную Думскую башню. Фото: vk.com/bpiotrovsky

Смольный показал отреставрированную Думскую башню. Фото: vk.com/bpiotrovsky

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский показал, как выглядит отреставрированная Думская башня. Напомним, официальное открытие памятника состоится 9 сентября. Жители и гости города смогут выйти на смотровую площадку и полюбоваться видом на Невский проспект ежедневно с 10:00 до 22:00, но только за исключением среды. Пока что там могут одновременно находиться не более 10 посетителей.

Внутри здания башни сделали косметический ремонт. Фото: vk.com/bpiotrovsky

Внутри здания башни сделали косметический ремонт. Фото: vk.com/bpiotrovsky

- В честь 30-летия возвращения исторического имени любимому городу башня Городской Думы начинает принимать первых посетителей. Посещение посеансовое, - пишет Пиотровский на своей странице во «Вконтакте».

С 9 сентября в башню сможет попасть любой желающий. Фото: vk.com/bpiotrovsky

С 9 сентября в башню сможет попасть любой желающий. Фото: vk.com/bpiotrovsky

Добавим, что здание башни передали Центру музыкальной культуры «Чайковский». Сейчас там сделали косметический ремонт, починили сломанные часы, а также усилили безопасность на смотровой площадке.