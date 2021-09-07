Погода на 7 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге: Дождик и небольшое потепление

Погода на 7 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КП» узнала, какой будет погода на 7 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Во вторник слегка потеплеет, но лишь до +16 градусов по Цельсию. О полноценном бабьем лете говорить, конечно же, рано. В остальном стоит ждать облака, но хотя бы с периодическими прояснениями. Будет и дождь, но только днем и кратковременный.

- 7 сентября в Петербурге будет юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, а днем от +14 до +16. Атмосферное давление при этом будет слабо понижаться, - передают синоптики из «ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

К слову, отопление в Северной столице стартует с середины сентября, но пока в периодическом режиме. В Ленобласти график тот же.