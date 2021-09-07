Пробка в девять километров сковала КАД Петербурга 7 сентября

Семибалльные пробки сковали Петербург утром 7 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация на дорогах Санкт-Петербурга утром 7 сентября 2021 года оказалась не простой. Город сковали пробки в семь баллов, что на два балла больше, чем обычно. Так, например, на КАД между рекой Оккервиль до Рябовского шоссе растянулся девятикилометровый затор в обе стороны, который продержался около трех часов.

- Наиболее загруженные магистрали утром: Гражданский проспект в центр - 9 баллов, Индустриальный проспект - проспект Большевиков к Шафировскому - 8 баллов, проспект Культуры - Тихорецкий проспект в центр - 8 баллов, - сообщает сервис "Яндекс".

Также сложная ситуация образовалась на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука. Пробка в 7,7 километров продержалась почти 2,5 часа.

Напомним, что около 7 часов утра маршрутка перекрыла проезд по проспекту Косыгина в сторону КАД, что стало началом транспортного коллапса в Красногвардейском районе.