Аномальной пробке в Красногвардейском районе найдено объяснение

Аномальные пробки в Петербурге продержатся еще несколкьо дней.

Аномальные пробки в Красногвардейском районе Северной столицы образовались из-за ремонтных работ на КАД и родителей, решивших догулять отпуск и отправить своих чад в школы чуть позже. Об этом во вторник, 7 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал руководитель общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов.

- Дело в том, что когда у нас Кольцевая дорога стоит в ремонте, это всегда сказывается на инфраструктуре района, - объяснил Данилов. – В данном случае встал участок между Колштушским и Мурманским шоссе и в районе Беляевского моста – и под ударом оказался Красногвардейский.

Что касается 1 сентября, то тут, по словам Данилова, тоже все просто: День знаний в этом году выпал на середину недели, а значит, многие родители решили догулять отпуска и отправить детей по школам как положено – с понедельника. Отсюда – неминуемый транспортный коллапс.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что аномальные пробки в Петербурге должны схлынуть ориентировочно к 7-9 сентября, когда все разыщут свои школы, построят к ним наиболее экономичные и выгодные маршруты, и дорожная ситуация более-менее устаканится.