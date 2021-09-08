Новый фильм Алексея Германа - младшего «Дело» покажут в Санкт-Петербурге

Сценаристы фильма «Дело» - Алексей Герман-младший и Мария Огнева. Фото: Личный архив героя публикации

Премьерный показ фильма «Дело» Алексея Германа-младшего пройдет на «Ленфильме» 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Кинокартина о профессоре Давиде Гурамовиче (актер Мераб Нинидзе), который обвиняет мэра небольшого городка в краже денег, но в итоге сам становится фигурантом дела и отправляется под домашний арест.

– Нам хотелось нарисовать какую-то картину мира. Хотелось ставить вопросы и исследовать. Это не фильм-манифест. Он абсолютно в традициях русской литературы 19 века, когда пытаемся понять, кто мы, что мы и куда идем, - рассказывал ранее «КП-Петербург» Алексей Герман-младший, который на днях отметил 45-летие.

В фильме также снялись Роза Хайруллина, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Саша Бортич и Анастасия Мельникова.

Напомним, что впервые картину представили на 74-м Каннском фестивале в программе «Особый взгляд».

Начало: в 18:30.