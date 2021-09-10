В Сосновой Поляне геологи начали изучать грунт под строительство метро

В петербургской Сосновой Поляне заметили геологов, изучающих землю под строительство метро. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Радостные новости для Красносельского района Петербурга – в нескольких точках Сосновой Поляны геологи начали активно изучать грунт под строительство будущих станций метро. Свидетелем этого стал корреспондент «Комсомолки». Напомним, Смольный ранее вновь сдвинул сроки ввода в эксплуатацию юго-западных станций «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Теперь их ждут в период с 2028 по 2030 годы.

На месте работает столичная компания. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Инженерно-геологические изыскания сейчас проводят сотрудники московского АО «Метрогипротранс». Ранее предприятие добилось победы в соответствующем государственном конкурсе, в том числе путем жалобы в ФАС на петербургских конкурентов.

- Мы тут сейчас в разных концах улицы Пограничника Гарькавого. По срокам до 2 октября. Мы простые геологи, берем образцы пород, грунта, про сроки начала строительства метро не можем ничего сказать, так что пока не за что нас благодарить, - рассказал журналисту «КП-Петербург» один из рабочих.