Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят под композицию "Грезы" Шумана

Военный образцовый оркестр почётного караула прибыл в Петербург на похороны главы МЧС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Северной кладбище Санкт-Петербурга 10 сентября 2021 года вовсю идет подготовка к похоронам главы МЧС России Евгения Зиничева. "КП-Петербург" стало известно, что гроб с телом к месту захоронения понесут под композицию "Грезы" Роберта Шумана.

- Для проводов Зиничева прибыл Военный образцовый оркестр почётного караула, - рассказал изданию источник.

Борт с гробом уже прибыл в Санкт-Петербург. На кладбище его привезут примерно в 14:30 часов, сама церемония погребения начнется в 14:45 часов. Известно, что на похоронах ожидается присутствие первых лиц города - губернатора Александра Беглова и председателя ЗакСа Вячеслава Макарова.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Заполярье. Министр пытался спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли.

Утром 10 сентября в Москве состоялось прощание с Зиничевым. На церемонии присутствовали тысячи человек, в том числе первые лица страны.