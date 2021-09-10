Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 14:39

Вячеслав Макаров прибыл на похороны главы МЧС РФ Евгения Зиничева

Также ожидается присутствие губернатора Петербурга Александра Беглова
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава ЗакСа Вячеслав Макаров прибыл на похороны министра Евгения Зиничева

Глава ЗакСа Вячеслав Макаров прибыл на похороны министра Евгения Зиничева

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Северное кладбище 10 сентября 2021 года для прощания с главной МЧС России Евгением Зиничевым прибыл председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Похороны состоятся в третьем часу дня.

- Также ожидается, что на похоронах министра будет присутствовать губернатор города Александр Беглов, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Церемония пройдет на Северном кладбище

Церемония пройдет на Северном кладбище

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гроб с телом министра уже прибыл в Санкт-Петербург, сейчас его доставляют на Северное кладбище, где состоится церемония погребения.

Известно, что гроб с телом к месту захоронения понесут под композицию "Грезы" Роберта Шумана. Евгения Зиничева похоронят рядом с бабушкой, место для погребения было подготовлено накануне.

Министр погиб 8 сентября в Норильске, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли.