Вячеслав Макаров прибыл на похороны главы МЧС РФ Евгения Зиничева

Глава ЗакСа Вячеслав Макаров прибыл на похороны министра Евгения Зиничева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Северное кладбище 10 сентября 2021 года для прощания с главной МЧС России Евгением Зиничевым прибыл председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Похороны состоятся в третьем часу дня.

- Также ожидается, что на похоронах министра будет присутствовать губернатор города Александр Беглов, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Церемония пройдет на Северном кладбище Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гроб с телом министра уже прибыл в Санкт-Петербург, сейчас его доставляют на Северное кладбище, где состоится церемония погребения.

Известно, что гроб с телом к месту захоронения понесут под композицию "Грезы" Роберта Шумана. Евгения Зиничева похоронят рядом с бабушкой, место для погребения было подготовлено накануне.

Министр погиб 8 сентября в Норильске, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли.