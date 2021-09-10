Смольный и МЧС опубликовали фото могилы Евгения Зиничева

Пресс-служба администрации Петербурга показала фото с места похорон главы МЧС Евгения Зиничева. Фото: Смольный

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова опубликовала фото с места, где похоронили главу МЧС Евгения Зиничева. Напомним, прощальная церемония с Героем России прошла на Северном кладбище днем, 10 сентября. Зиничев покоится рядом с бабушкой. Глава МЧС погиб на учениях в Норильске при спасении коллеги, поскользнувшегося на каре обрыва – оба в итоге разбились насмерть.

Евгений Зиничев погиб при спасении режиссера Александра Мельника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прощаемся с настоящим героем. По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, - не пасовать перед трудностями и помогать другим. Он делал это всю жизнь. Он всегда помогал Петербургу. Был настоящим другом, - произнес губернатор Петербурга на похоронах.

Могила Зиничева вся в цветах. Фото: МЧС

Добавим, что прощальная церемония закончилась оружейным салютом и включением звуковых спецсигналов МЧС.