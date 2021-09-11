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Происшествия11 сентября 2021 15:12

Суд арестовал петербуржца, заманившего к себе домой 10-летнюю девочку

Мужчина приставал к школьнице и угрожал ей
Агния ПЕРОВА
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Петербуржца, который заманил к себе домой школьницу из Гатчины, арестовали.

Петербуржца, который заманил к себе домой школьницу из Гатчины, арестовали.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 11 сентября, суд взял под арест 33-летнего петербуржца, который заманил к себе домой 10-летнюю девочку из Гатчины. Об этом «КП-Петербург» сообщили в следственном управлении СК России по Ленинградской области.

Напомним, что девочка пропала 9 сентября 2021 года. Следователи незамедлительно организовали доследственную проверку и установили, что незадолго до исчезновения школьница переписывалась с мужчиной в мессенджере. Петербуржец обсуждал с ней сексуальные отношения и даже успел договориться о встрече.

Полиция оперативно нашла девочку. Изнасиловать или склонить школьницу к сексу он, к счастью, не успел.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Устанавливаются обстоятельства и причины, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Суд арестовал петербуржца, заманившего к себе домой 10-летнюю школьницу. Видео: СУ СКР по Ленобласти.