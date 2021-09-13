В Петербурге за время пандемии выросло число случаев насилия над детьми

В Петербурге выросло количество случаев детского насилия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что за время пандемии в городе увеличилось количество случаев насилия над детьми. Омбудсмен рассказала об этом после того, как в Северной столице горе-мать арестовали за систематическое избиение и морение голодом сына и дочерей. Напомним, сейчас с малышами работают врачи и психологи.

- У нас наблюдается общая тенденция – увеличение количество противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Думаю, что причина в изоляции, нахождении на ограниченной территории. Есть эффект и асоциальный, как в случае с этими тремя детьми – отец в тюрьме, бабушку к ответственности привлекали. Мама тоже, похоже, злоупотребляет наркотиками или алкоголем, - сообщила Анна Митянина.

Добавим, что в отношении жестокой матери возбудили уголовное дело. Ей грозит от трех до семи лет колонии.