Учитель назвал способ избавиться от ссылки на порносайт, найденной в учебнике по английскому языку

Учительница предположила, что делать со ссылкой на порносайт, найденной в российском учебнике по английскому языку для шестиклассников. Фото: предоставлено "КП"

Учительница английского языка, обнаружившая в учебнике для шестиклассников ссылку на порносайт, порассуждала в разговоре с «КП-Петербург», как избавиться от опасного текста. Напомним, издательство «Просвещение» признало ошибку и оперативно попросило закрыть доступ к взрослому контенту на территории РФ. Однако ведь остается печатная версия учебников.

- Это чудо чудное, что за столько лет никто не додумался это «погуглить», – говорит «Комсомолке» педагог, попросившая не называть свое имя. – Учебники выдает детям школьная библиотека. Своим коллегам-учителям английского точно сообщу о находке. Понятное дело, будем изымать учебники на время и замазывать ссылку, а как еще выходить из ситуации?

Добавим, что учебник не раз проходил госэкспертизу. Распространение текущей печатной версии книги приостановили, как и ее издание.