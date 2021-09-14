Кровавый закат завершает день жуткой непогоды в Петербурге

Кровавый закат заметили под конец вторника, 15 сентября, в Петербурге. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Кровавый закат появился в Петербурге под конец уходящего вторника, 15 сентября. Целый день город штормило – уровень воды в Неве поднялся и затопил набережную Смоленки, а шквалистый ветер повалил более 60 деревьев. Ко всему этому добавилась и холодная погода.

Фотограф "КП" тоже успел запечатлеть красоту на камеру. Фото: Артем КИЛЬКИН

В общем, никакого праздника. Но ведь, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза. Поэтому горожане провожают уходящий день на позитиве, фотографируя красивое небо. Свидетелями кровавого заката стали и сотрудники «Комсомолки».

В итоге облака спрятали закат куда подальше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Небо озарил закат. Очередную красоту под конец дня дарит город, - констатируют очевидное, но невероятное работники «КП-Петербург».

Добавим, что в среду, 15 сентября, стихия чуть-чуть утихнет. Но местами порывы ветра все равно будут достигать 13 м/с.