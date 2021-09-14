Резкий рост числа вакансий зафиксировали за сентябрь в Петербурге

В Петербурге резко выросло число вакансий с сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

За первую половину сентября в Петербурге зафиксировали резкий рост количества вакансий. Об этом «КП» сообщила глава пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова. По информации аналитиков сервиса, прошедшим летом работодатели не столь охотно искали себе сотрудников. Только за начало первого месяца осени в городе разместили почти 61 тысячу вакансий, что оказалось на 20% больше, чем за весь минувший август.

- Начало осеннего делового сезона в 2021 году оказалось достаточно активным для Петербурга. За первые две недели сентября работодатели Северной столицы успели разместить на 20% больше вакансий, чем за весь август 2021 и на 259% больше, чем в сентябре 2020-го, - рассказали «КП-Петербург» в hh.ru.

К слову, в конце лета в Смольном подсчитали, что средняя зарплата в Северной столице составляет… 72,8 тысячи рублей. Но это без вычета НДФЛ, отпускных и больничных.