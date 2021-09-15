Проект храма из 320 куполов на Охтинском мысе оказался шуткой

Авторы проекта храма из 320 куполов признались в розыгрыше. Фото: PapaUrban

В Петербурге создали проект храма из 320 куполов, который располагается на Охтинском мысе. Естественно, это оказалось шуткой архитектурной компании, решившей обратить внимание на возможную застройку исторического места. Напомним, активисты и историки хотят построить на мысе музей-заповедник. Его идею ранее поддержал сам Владимир Путин.

Естественно, проект создания столь необычного храма вызывал вопросы не только из-за количества куполов. Например, авторы идеи отметили, что высота сооружения составит 141,8 метра, а вокруг будет парковка на 1 703 мест – все это отсылки на число дней Великой Отечественной войны и даты основания Петербурга соответственно.

- Проект несерьезный, скорее шуточный. Его разработали для привлечения внимания к судьбе Охтинского мыса. Мы занимаемся бумажной архитектурой, и данная работа – ее яркий пример, - рассказали авторы проекта «Петербургскому дневнику».

Кроме этого от храма открестились и в Смольном.