Уголовное дело возбудили после нападения водителя социального такси на пенсионерку в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя социального такси в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту нападения водителя социального такси на пожилую женщину. Об этом стало известно 16 сентября 2021 года. Сам инцидент произошел накануне, 15 сентября, когда пенсионерка вызвала такси от поликлиники, чтобы доехать до дома.

- Утром 15 сентября в полицию позвонила 25-летняя девушка и рассказала, что в центре города таксист кидался на пожилую женщину. Заявительница попыталась заступиться за старушку, но таксист ударил и ее, - рассказал ранее "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавшая пенсионерка инвалид первой группы. О том, как она себя сейчас чувствует, пока информации нет.

На данный момент главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статье хулиганство. Водителю может грозить реальный тюремный срок.

Напомним, что проверкой случившегося уже занимается прокуратура города.