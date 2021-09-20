Памфилова пригрозила уголовным делом по итогам выборов в Петербурге

Элла Памфилова не исключила вероятность уголовного дела из-за пары происшествий на выборах в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что в Петербурге возбудят уголовное дело по итогам выборов в Госдуму и Заксобрание на одном из участков. Можно предположить, что речь идет о погроме в Кировском районе. Там на участке №803 несколько человек внезапно «включили» режим ярости и сломали урну для голосования, а затем раскидали бюллетени по помещению.

- По отмене выборов: я так жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя наконец-то в положительном плане и отменит. Точно ночью занимались несколько участков. На одном точно придется возбуждать, минимум на одном, а то, может, на двух, уголовное дело, – сказала Элла Памфилова очередном заседании ЦИК.

К слову, явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила чуть более 37%, а в Заксобрание – 35,5%.