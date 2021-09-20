«Единая Россия» лидирует на выборах в ЗакС Петербурга с 33% голосов к вечеру 20 сентября

В Петербурге назвали предварительные итоги голосования в Заксобрание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 17:45 понедельника, 20 сентября, на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга лидирует «Единая Россия», набрав 33,23% голосов. Второе место занимает КПРФ с 17,54%. Партия «Яблоко» обошла ЛДПР. Напомним, в ЦИК рассчитывают подвести итоги до 21 сентября. Уже известно, что явка в Северной столице низкая – не проголосовали и 40% от населения.

- «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» – третье место с 12,8% голосов, «Новые люди» – 10,08%. «Яблоко» – 9,01%, ЛДПР – 7,89%, Партия роста – 4,14% и РПСС – 2,46%, - сообщается на ГАС «Выборы» касаемо выборов в Заксобрание Петербурга.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что в городе на Неве возбудят уголовное дело после погрома на участке в Кировском районе.