В Петербурге планируют вернуть зимние веранды возле общепита

В Петербурге могут вернуть зимние веранды к Новому году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга планируют вновь разрешить общепиту открывать зимние веранды в центре города. Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления комитета по благоустройству, опубликованном на сайте Смольного. Согласно пояснительной записке, сезонную мебель разрешат выставлять на улице на срок по 15 октября 2022 года. Не исключено, что рестораны и кафе в городе опять закроют зимой из-за роста заболеваемости коронавирусом, поэтому общепиту дают «лазейку» для работы.

- В связи с новой концепцией проведения новогодних праздников в Санкт-Петербурге проектом устанавливается возможность размещения сезонной уличной мебели с 20 декабря по 15 января, - говорится в документе.

Насколько удобно посетителям кушать и пить на морозе – другой вопрос. В прошлом сезоне «Комсомолка» пришла к выводу, что такая экзотика подходит лишь для пятиминутных посиделок с горячим напитком. Рестораторы же сетовали, что средний чек у них срезался вдвое.