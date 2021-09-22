Студент СПбГУ извинился перед комиссией по этике за предложение фальсифицировать выборы

В СПбГУ состоялась комиссия по этике, где студент факультета политологии раскаялся в предложении фальсифицировать выборы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Студент-третьекурсник СПбГУ попросил прощения перед комиссией по этике за то, что он предлагал учащимся вуза фальсифицировать выборы за деньги. Напомним, на действия молодого человека по фамилии Дубровский пожаловались несколько человек. В университете охарактеризовали поступок горе-студента как провокацию с целью дискредитировать вуз. И вот, 22 сентября комиссия по этике СПбГУ встретилась лицом к лицу с Дубровским. Тот сразу раскаялся, отвечая перед деканом и другими руководителями.

По словам молодого человека, он пытался самоутвердиться и, что называется, поднял ставки, поскольку никто не хотел подработать промоутерами кандидатов в депутаты.

- Свой поступок В.Е. Дубровский назвал ужасным, авантюрным и не имеющим смысла. Как утверждает студент, это было сообщение ради сообщения. И никаких дальнейших действий он не предпринимал, - передает пресс-служба СПбГУ.

При этом другие студенты утверждают, что раньше Дубровский оправдывался тем, что якобы проводил научное исследование участия учащихся вузов в выборах. Решение комиссии по этике опубликуют позже.